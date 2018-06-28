Ещё
Турнир UFC в Линкольне остался без хэдлайнера: Якуинта отказался драться с Гэтжи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Турнир UFC в Линкольне остался без хэдлайнера: Якуинта отказался драться с Гэтжи 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Турнир UFC Fight Night 135, запланированный на 25 августа в Линкольне (США), на какое-то время остался без хедлайнера. Как сообщает ESPN, бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Эл Якуинта (13-4-1) отказался от поединка против экс-чемпиона WSOF Джастина Гэтжи (18-2), который был заявлен главным событием. Промоушен уже занимается поиском замены соперника для Джастина.
«Я не могу подвергать сомнению смелость Якуинты, но правда в том, что под диктофон он вызывал Гэтжи на бой, после чего Джастин принял вызов, а затем отказался от поединка. Он ведёт свою игру, — говорит менеджер Гэтжи Али Абдельазиз. — UFC найдёт для Джастина замену, и это будет яркий бой. Не важно, с кем дерётся Джастин, пускай хоть со стулом, — это всё равно будет зрелищно».
Сам Якуинта не стал делать громких заявлений, но в комментарии для MMAjunkie намекнул, что его не устроили предложенные за бой условия.
Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
Vringe.com: последние новости
«Питбуль» Орловский против «Абрека» Абдурахимова на турнире UFC в Москве Макгрегор согласился на бой с Нурмагомедовым из-за проблем с деньгами — менеджер Нурмагомедов и Макгрегор подерутся до конца года — тренер Конора
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок38
Россиянки покажут сборной Англии бесплатный стриптиз88
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином77
Журналист возмутился русскими женщинами370
Россияне сделали прогноз на матч Россия — Испания5
Видео
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
00:51
Фанат-мем попросил у Путина гражданство
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:55
Бразильцы отпраздновали победу команды в московском метро
ЧМ по футболу 2018
00:16
Фанат в кокошнике и динозавр подрались на матче ЧМ
ЧМ по футболу 2018
01:10
Болельщицу устыдили за «разврат» с россиянином
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
ЧМ в России сенсационно лишился чемпионов мира
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:22
Дворкович пристыдил другие страны за игру на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение