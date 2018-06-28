Турнир UFC в Линкольне остался без хэдлайнера: Якуинта отказался драться с Гэтжи

Турнир UFC Fight Night 135, запланированный на 25 августа в Линкольне (США), на какое-то время остался без хедлайнера. Как сообщает ESPN, бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Эл Якуинта (13-4-1) отказался от поединка против экс-чемпиона WSOF Джастина Гэтжи (18-2), который был заявлен главным событием. Промоушен уже занимается поиском замены соперника для Джастина.

«Я не могу подвергать сомнению смелость Якуинты, но правда в том, что под диктофон он вызывал Гэтжи на бой, после чего Джастин принял вызов, а затем отказался от поединка. Он ведёт свою игру, — говорит менеджер Гэтжи Али Абдельазиз. — UFC найдёт для Джастина замену, и это будет яркий бой. Не важно, с кем дерётся Джастин, пускай хоть со стулом, — это всё равно будет зрелищно».

Сам Якуинта не стал делать громких заявлений, но в комментарии для MMAjunkie намекнул, что его не устроили предложенные за бой условия.

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