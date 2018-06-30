Ян: на турнире UFC в Москве готов подраться с любым 

Боец UFC Пётр Ян рассказал, что следующий бой под эгидой промоушена с большой долей вероятности проведёт на турнире в Москве, проведение которого запланировано на 15 сентября. По словам россиянина, там он будет готов подраться с любым соперником.
«Могу сказать процентов на 90, что подерусь на российском турнире. Соперника пока нет, но готов выйти с любым. Удалось познакомиться с Шоном Шелби (матчмейкер UFC — прим. «Чемпионата»), он очень помог выступить в этот раз. С пониманием отнёсся к моей травме колена и не так давно заверил, что в Москве я подерусь с очень высокой долей вероятности.
Согласился бы и на бой с Коди Гарбрандтом. Дайте полтора-два месяца на подготовку, и выскочу с ним без проблем. Не знаю, как всё закончилось бы, но уверен, что дам ему бой. А там ещё неизвестно, кто выиграет", — рассказал Ян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.