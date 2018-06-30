Ян: на турнире UFC в Москве готов подраться с любым

Боец UFC Пётр Ян рассказал, что следующий бой под эгидой промоушена с большой долей вероятности проведёт на турнире в Москве, проведение которого запланировано на 15 сентября. По словам россиянина, там он будет готов подраться с любым соперником.

«Могу сказать процентов на 90, что подерусь на российском турнире. Соперника пока нет, но готов выйти с любым. Удалось познакомиться с Шоном Шелби (матчмейкер UFC — прим. «Чемпионата»), он очень помог выступить в этот раз. С пониманием отнёсся к моей травме колена и не так давно заверил, что в Москве я подерусь с очень высокой долей вероятности.