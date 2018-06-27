У Конора Макгрегора закончились деньги

Печально известный боксер желает как можно быстрее назначить дату боя с Хабибом Нурмагомедовым в 2018 году, потому что уже успел растратить все деньги.

По крайней мере, так думает представитель Хабиба, Али Абдель-Азиз: «У Макгрегора плохо с финансами, именно это стало причиной его согласия на бой с Нурмагомедовым».

Это заявление кажется интересным на фоне слухов о том, что Конор заработал 100 миллионов долларов за встречу с Мейвезером. У управляющего Нурмагомедова и на этот аргумент есть оправдание: «Ну да, он сколько-то там получил за тот бой, но, в конце концов, ему необходима взбучка от Хабиба». Желание двух спортсменов вступить в ожесточенную схватку объяснимо — когда Макгрегор атаковал автобус в Барклайс-центре Нью-Йорка, он целился в Хабиба, оскорбившего его друга.

Али намекнул на возможную судьбу Конора: «Он мнит себя гангстером. Но я так не считаю. Если ты гангстер, к тебе и будут относиться соответствующим образом. Такие люди заканчивают жизнь в тюрьме или получают по заслугам». Али сообщил о 3 доступных датах для предстоящего боя. Правда 3 ноября отпадает, поскольку Макгрегору вряд ли разрешат вести бой в Нью-Йорке после инцидента с автобусом. Остается 6 октября и 29 декабря — оба дня предполагают встречу в Вегасе.