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У Конора Макгрегора закончились деньги
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У Конора Макгрегора закончились деньги 

Russianshowbiz.info 56 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Печально известный боксер желает как можно быстрее назначить дату боя с Хабибом Нурмагомедовым в 2018 году, потому что уже успел растратить все деньги.
По крайней мере, так думает представитель Хабиба, Али Абдель-Азиз: «У Макгрегора плохо с финансами, именно это стало причиной его согласия на бой с Нурмагомедовым».
Это заявление кажется интересным на фоне слухов о том, что Конор заработал 100 миллионов долларов за встречу с Мейвезером. У управляющего Нурмагомедова и на этот аргумент есть оправдание: «Ну да, он сколько-то там получил за тот бой, но, в конце концов, ему необходима взбучка от Хабиба». Желание двух спортсменов вступить в ожесточенную схватку объяснимо — когда Макгрегор атаковал автобус в Барклайс-центре Нью-Йорка, он целился в Хабиба, оскорбившего его друга.
Али намекнул на возможную судьбу Конора: «Он мнит себя гангстером. Но я так не считаю. Если ты гангстер, к тебе и будут относиться соответствующим образом. Такие люди заканчивают жизнь в тюрьме или получают по заслугам». Али сообщил о 3 доступных датах для предстоящего боя. Правда 3 ноября отпадает, поскольку Макгрегору вряд ли разрешат вести бой в Нью-Йорке после инцидента с автобусом. Остается 6 октября и 29 декабря — оба дня предполагают встречу в Вегасе.
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