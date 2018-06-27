Источник: Мачида хочет сразиться с Федором Емельяненко

«Мачида хочет сразиться с Фёдором Емельяненко . Лиота планирует проводить поединки сразу в двух весовых категориях в среднем весе и сразу в полутяжёлом. Но во многом сражения с Мачидой зависят от выступлений Емельяненко в Гран-при тяжёлого вес», — приводит слова Кокера MMA Fighting.

Емельяненко осенью 2018 года проведет поединок в Гран-при Bellator против Чела Соннена.

40-летний Мачида провел последний бой в мае 2018 года. На счету бразильца 24 победы (10 — нокаутом) и восемь поражений. В активе 41-летнего Емельяненко 37 побед (12 — нокаутом) и пять поражений.