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Источник: Мачида хочет сразиться с Федором Емельяненко
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Источник: Мачида хочет сразиться с Федором Емельяненко 

Советский спорт 1 час назад
«Мачида хочет сразиться с Фёдором Емельяненко. Лиота планирует проводить поединки сразу в двух весовых категориях в среднем весе и сразу в полутяжёлом. Но во многом сражения с Мачидой зависят от выступлений Емельяненко в Гран-при тяжёлого вес», — приводит слова Кокера MMA Fighting.
Емельяненко осенью 2018 года проведет поединок в Гран-при Bellator против Чела Соннена.
40-летний Мачида провел последний бой в мае 2018 года. На счету бразильца 24 победы (10 — нокаутом) и восемь поражений. В активе 41-летнего Емельяненко 37 побед (12 — нокаутом) и пять поражений.
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