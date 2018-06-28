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Bellator подписывает глобальное соглашение с DAZN
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Bellator подписывает глобальное соглашение с DAZN 

Ruvod.com 4 часа назад
Фото: Ruvod.com
Организация смешанных единоборств Bellator подписана двухлетнее глобальное стриминговое соглашение с OTT-сервисом DAZN, принадлежащем Perform Group.
Сделка, сумма которой исчисляется девятизначным числом, даст DAZN право на показ 22 принадлежащих Viacom боёв в прямом эфире и по запросу.
Трансляции будут доступны во всех странах присутствия DAZN, в том числе Германии, Австрии, Швейцарии, Японии, Канаде и, позднее в этом году, США и Италии.
«Новое потрясающее партнерство с DAZN — поворотный момент для Bellator», — заявил президент Bellator Скотт Кокер, — «Инвестиции позволят нам расширять партнерство со свободными агентами, что имеет смысл, и сможем проводить стоящие бои, которые хотят видеть фанаты. Кроме того, на глобальной платформе DAZN, наши бои будут доступны для онлайн просмотра новой аудиторией по всему миру».
Сделка заключена вскоре после объявления о создании Perform и Matchroom совместной компании Matchroom Boxing с инвестициями в $1 млрд, что делает DAZN обладателем эксклюзивных прав на более чем 30 поединков ежегодно.
«Наше многолетнее сотрудничество в сфере стриминга с Bellator — важный шаг в развитии DAZN и наших спортивных предложений в области боевых искусств. Становясь новой площадкой для просмотра поединков поклонниками Bellator, наша цель — увеличить популярность спорта на мировом уровне», — добавил исполнительный глава DAZN Джеймс Раштон. Сочетание инвестиций в Bellator и наше недавнее соглашение позволит платформе показывать более 30 боев ежегодно, а это означает, что DAZN теперь нужен всем поклонникам единоборств на всех рынках нашего присутствия».
ИСТОЧНИК: SportsPro
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