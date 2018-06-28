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Петр Ян: «В UFC мне сказали, что на 99 процентов следующий бой проведу в Москве»
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Петр Ян: «В UFC мне сказали, что на 99 процентов следующий бой проведу в Москве» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Российский боец Петр Ян, дебютировавший в UFC, сообщил, что следующий поединок, вероятнее всего, проведет 15 сентября в Москве. В этот день в СК «Олимпийский» пройдет первый в истории турнир UFC на территории России.
«Это на уровне разговоров, моих мыслей и желаний. Но в UFC мне сказали, что на 99 процентов следующий бой проведу в Москве. С кем? Мне без разницы», — признался Ян.
Кроме того, Ян рассказал, что ему пора заниматься оформлением визы и изучением английского языка, чтобы выступать в США. «Я все и сам понимаю, ведь пришел туда, чтобы достичь максимальной цели. А максимум — это пояс. Поэтому буду, конечно, заниматься визой. Начну либо до боя в сентябре, либо уже после», — отметил боец.
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