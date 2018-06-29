Ян: если у Лобова будет желание подраться, готов его развалить

Боец UFC Пётр Ян считает, что его поединок с ирландцем российского происхождения Артёмом Лобовым маловероятен. Вместе с тем, боец готов выйти в октагон с ним, если Лобов выразит заинтересованность в такой встрече.

«Не считаю, что Лобов на что-то вообще способен. Смешно было читать о его визите в Кремль — когда его позвали показать нашим военным технику самообороны. Что это вообще такое?! Что он им там показывал — капоэйру?