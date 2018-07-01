Боец MMA симулировал инфаркт и проиграл

Боец MMA обманул соперника симулировал инфаркт и проиграл

So to recap.. Johnathan Ivey fakes a heart attack, drops Travis Fulton, proceeds to follow up with GNP… then decides he can't punch his idol in the face anymore and taps out. #mmathings pic.twitter.com/grK54YhOe0— caposa (@Grabaka_Hitman) 1 июля 2018 г. Американский боец смешанных единоборств (MMA) Джонатан Айви обманул своего соперника Трэвиса Фултона, изобразив сердечный приступ. Примечательно, что спортсмен по ошибке схватился за правую сторону груди. Получив преимущество, он повалил Фултона на пол, но потом сам же сдался. Видео концовки боя опубликовано в Twitter пользователя Caposa.

На записи видно, как Айви вдруг прекращает бой и хватается за сердце. Обескураженный Фултон на мгновенье опускает руки, чем сразу же воспользовался его соперник. Айви нанес целую серию сокрушительных ударов, потом резко прекратил атаку. Отойдя от соперника, боец постучал три раза по полу, показав рефери сигнал сдачи поединка.

По мнению пользователя, выложившего ролик в Сеть, 42-летний Джонатан Айви просто не решился одержать верх над своим кумиром. Комментаторы боя расценили инцидент как проявление уважения.

Всего Айви провел 98 боев по правилам ММА, одержав 32 победы и потерпев 56 поражений. Еще один бой признан несостоявшимся.