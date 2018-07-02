Белфорт намекнул на возможное возвращение к боям 

Боец Витор Белфорт, который попрощался с профессиональным спортом после поражения от Лиоту Мачиды на турнире UFC 224, прошедшем в Рио-де-Жанейро (Бразилия), намекнул на возможное возвращение в смешанные боевые единоборства.
«Если бы у вас была возможность выбрать, с кем из этих спортсменов я встречусь в бою, кого бы вы выбрали? Вандерлей Силва, Тито Ортис, Чак Лидделл, Майкл Биспинг, Дэн Хендерсон», — написал в своём «инстаграме» боец.
Посмотреть фото можно на официальной странице Витора Белфорта в «Инстаграме».