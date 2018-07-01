Bellator предложил Харитонову провести бой осенью 

Bellator предложил российскому бойцу смешанных единоборств Сергею Харитонову провести бой в ноябре. Об этом рассказал глава промоутерской компании Vityaz fight, которую представляет Харитонов, Эдуард Филбегер. Об этом сообщает Информации о месте проведения боя, дате и имени соперника пока нет.
Харитонов одержал 27 побед и потерпел 6 поражений в 34 боях. В Bellator российский боец провел два боя — одна победа, одно поражение. В последний раз Харитонов выходил на бой в рамках этого промоушена в конце марта 2017 года.
Bellator — американская спортивная организация, проводящая бои по смешанным единоборствам. Она ежегодно организует турниры (”сезоны”), в которых бойцы выявляют победителя по олимпийской системе в различных весовых категориях. Помимо этого проводятся схватки за чемпионский пояс организации. После прихода в 2014 на должность директора организации Скотта Кокера «сезоны» были отменены.
Харитонов — бронзовый призер Гран-при Pride Fighting Championships (2004). Он выступал под эгидой Pride, К-1 HERO’s, Dream, Strikeforce, M-1 Global. Одержал победы над такими бойцами как Фабрицио Вердум, Андрей Орловский, Педро Ризу и Алистар Оверим. Помимо смешанных единоборств Харитонов участвует в боях по правилам профессионального кикбоксинга (турниры K-1 и Ultimate Glory Series), а также любительского бокса.