Bellator предложил Харитонову провести бой осенью

Bellator предложил российскому бойцу смешанных единоборств Сергею Харитонову провести бой в ноябре. Об этом рассказал глава промоутерской компании Vityaz fight, которую представляет Харитонов, Эдуард Филбегер . Об этом сообщает Информации о месте проведения боя, дате и имени соперника пока нет.

Харитонов одержал 27 побед и потерпел 6 поражений в 34 боях. В Bellator российский боец провел два боя — одна победа, одно поражение. В последний раз Харитонов выходил на бой в рамках этого промоушена в конце марта 2017 года.

Bellator — американская спортивная организация, проводящая бои по смешанным единоборствам. Она ежегодно организует турниры (”сезоны”), в которых бойцы выявляют победителя по олимпийской системе в различных весовых категориях. Помимо этого проводятся схватки за чемпионский пояс организации. После прихода в 2014 на должность директора организации Скотта Кокера «сезоны» были отменены.