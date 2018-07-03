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Объявлена дата следующего боя Федора Емельяненко
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Объявлена дата следующего боя Федора Емельяненко 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Министерство спорта РФ
Полуфиналы гран-при тяжеловесов ММА-промоушена Bellator намечены на осень.
Полуфинальные поединки тяжеловесов под эгидой Bellator пройдут осенью.
Бой российского бойца Федора Емельяненко против американца Чела Соннена и бой Мэтта Митриона против Райана Бэйдера вряд ли состоятся в один вечер, но организация планирует сделать перерыв между ними максимально коротким.
Об этом передает портал MMAJunkie. Как сообщается, Bellator постарается провести оба боя в максимальной близости друг от друга.
Напомним, легендарный российский боец Федор Емельяненко выиграл свой последний бой, нокаутировав за 48 секунд бывшего чемпиона в тяжелом весе Фрэнка Мира, чем и обеспечил себе дальнейшее продвижение в турнирной сетке гран-при Bellator.
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