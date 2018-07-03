Стало известно, когда состоится бой Фёдора Емельяненко с Челом Сонненом

Оба финалиста Гран-при Bellator в тяжёлом весе определятся в октябре. На данный момент также известно, что полуфиналы пройдут в рамках разных турниров. Но при этом не исключено, что эти турниры будут проведены с разницей всего в несколько часов в разных частях света — в России и США.

Информацию об этом накануне обнародовал президент промоушена Скотт Кокер

Финал планируется провести до конца 2018 года, а его победитель станет новым чемпионом Bellator в тяжёлом весе.

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