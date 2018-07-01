Хабиб Нурмагомедов: «Акинфеев — легенда, Дзюба — тоже»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов болел за сборную России в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании. Сегодня, 1 июля, россияне в серии пенальти обыграли соперников (4:3) после того, как основное время матча завершилось вничью — 1:1, и вышли в ¼ финала турнира. Хабиб поделился эмоциями от матча и выделил вратаря Игоря Акинфеева и нападающего Артема Дзюбу.

«Нереальные эмоции. Видно было, что пацаны играли за всех. Все-таки соперники были — что не имя, то легенда. Идем дальше. #АкинфеевБомба #Дзюбатоже», — написал Нурмагомедов в Instagram.