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Хабиб Нурмагомедов: «Акинфеев — легенда, Дзюба — тоже»
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Хабиб Нурмагомедов: «Акинфеев — легенда, Дзюба — тоже» 

SPORT24.ru 4 часа назад
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов болел за сборную России в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании. Сегодня, 1 июля, россияне в серии пенальти обыграли соперников (4:3) после того, как основное время матча завершилось вничью — 1:1, и вышли в ¼ финала турнира. Хабиб поделился эмоциями от матча и выделил вратаря Игоря Акинфеева и нападающего Артема Дзюбу.
«Нереальные эмоции. Видно было, что пацаны играли за всех. Все-таки соперники были — что не имя, то легенда. Идем дальше. #АкинфеевБомба #Дзюбатоже», — написал Нурмагомедов в Instagram.
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