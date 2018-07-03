Ещё
Нурмагомедов поблагодарил Дзюбу за подаренную футболку сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нурмагомедов поблагодарил Дзюбу за подаренную футболку сборной России 

Газета.Ru 4 часа назад
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил нападающего сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Артема Дзюбу за подаренную футболку национальной команды, передает "Советский спорт".
От души спасибо, Артем, за поддержку и пожелания, очень приятно, парням тоже передай большой привет. От себя желаю вам удачи в четвертьфинале чемпионата мира, и самое главное без травм, вы уже сотворили историю, за вас болеет вся страна", — написал Нурмагомедов в инстаграме.
Сборная России сыграет с Хорватией 7 июля на стадионе «Фишт».
"Газета. Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее Дзюба подарил Нурмагомедову форму сборной России и пожелал уничтожить Конора Макгрегора.
Газета.Ru: последние новости
Борец WWE Капотелли умер от рака Боец ММА изобразил инфаркт во время поединка Лопырева поделилась сумасшедшими эмоциями после гола сборной России
Комментарии  Ещё 32 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Дзюбы заметили след от укола. Сколько можно?339
Жены и подруги футболистов сборной России14
Аргентинцев задержали на Красной площади29
В футболе разразился новый допинговый скандал105
«Футбол был ужасный»: западные СМИ раскритиковали Россию4
Видео
01:24
В футболе разразился новый допинговый скандал
Футбол Легкая атлетика
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
Стало известно, кто научил Акинфеева легендарному сейву
Футбол Прочее
00:43
Английские болельщики: в России очень дружелюбные люди
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Месси сбежал с базы сборной после поражения на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:34
Успехи России на ЧМ сравнили с «потемкинскими деревнями»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
«Ничего особенного»: Мутко о победе России над Испанией
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Баскетбольный матч завершился жестокой дракой
Баскетбол
04:28
«Мне предложили секс 32 мексиканца»
ЧМ по футболу 2018
00:11
«Если наши выиграют у хорватов, начнем худеть»
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение