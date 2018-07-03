Нурмагомедов поблагодарил Дзюбу за подаренную футболку сборной России

От души спасибо, Артем, за поддержку и пожелания, очень приятно, парням тоже передай большой привет. От себя желаю вам удачи в четвертьфинале чемпионата мира, и самое главное без травм, вы уже сотворили историю, за вас болеет вся страна", — написал Нурмагомедов в инстаграме.

Сборная России сыграет с Хорватией 7 июля на стадионе «Фишт».

"Газета. Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.