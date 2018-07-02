Нурмагомедов поделился эмоциями от победы сборной России

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов поделился эмоциями от победы сборной России над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Нереальные эмоции. Видно было, что пацаны играли за всех. Все-таки соперники были — что ни имя, то легенда. Идем дальше. Акинфеев — легенда, Дзюба — тоже", — написал Нурмагомедов в своем инстаграме.