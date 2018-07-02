Ещё
Сборная России подарила Нурмагомедову именную футболку с автографами игроков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная России подарила Нурмагомедову именную футболку с автографами игроков 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Форвард национальной сборной России по футболу Артём Дзюба от лица команды подарил бойцу смешанного стиля, чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову футболку с автографами российских футболистов и пожелал спортсмену удачи в ближайших боях, сообщает пресс-служба российской сборной. «Дорогой Хабиб, желаем тебе удачи в предстоящем бою с Конором Магрегором. Для тебя это будет самый важный бой в карьере. Мы тебе желаем удачи, огромный привет Даниэлю Кормье. Думаю, он должен победить Миочича. Вашей команде всей привет, а это наш подарок от сборной. Специальная футболка с первым номером, ты у нас номер один. Удачи тебе в UFC. Сделай так, чтобы Конор Макгрегор заткнулся раз и навсегда», — подчеркнул Дзюба.
Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» сборной России.
Чемпионат.com: последние новости
Нурмагомедов — о сборной России: видно было — пацаны играли за всех Тренер Нурмагомедова: не уверен, что следующий бой Хабиба будет с Макгрегором Холлоуэй: я собираюсь подняться в лёгкий вес
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин поставил на Испанию и проиграл почти 2 млн24
Стало известно, кто научил Акинфеева легендарному сейву37
Как Запад отреагировал на триумф сборной России572
У игрока российской сборной выявили серьезную травму22
Украина бьется в истерике после победы России50
Видео
03:34
«Повезло»: Канчельскис осудил Черчесова
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
Стало известно, кто научил Акинфеева легендарному сейву
Футбол Прочее
00:43
Английские болельщики: в России очень дружелюбные люди
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Месси сбежал с базы сборной после поражения на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:30
«Ничего особенного»: Мутко о победе России над Испанией
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:11
«Если наши выиграют у хорватов, начнем худеть»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:23
«Мы будем играть с лучшей командой на ЧМ»
Футбол Прочее
10:08
На Украине попытались очернить сборную России
ЧМ по футболу 2018
00:30
Стало известно место для памятника Акинфееву
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
В победе сборной усмотрели заслугу Мутко
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение