Сборная России подарила Нурмагомедову именную футболку с автографами игроков 

Форвард национальной сборной России по футболу Артём Дзюба от лица команды подарил бойцу смешанного стиля, чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову футболку с автографами российских футболистов и пожелал спортсмену удачи в ближайших боях, сообщает пресс-служба российской сборной. «Дорогой Хабиб, желаем тебе удачи в предстоящем бою с Конором Магрегором. Для тебя это будет самый важный бой в карьере. Мы тебе желаем удачи, огромный привет Даниэлю Кормье. Думаю, он должен победить Миочича. Вашей команде всей привет, а это наш подарок от сборной. Специальная футболка с первым номером, ты у нас номер один. Удачи тебе в UFC. Сделай так, чтобы Конор Макгрегор заткнулся раз и навсегда», — подчеркнул Дзюба.
Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» сборной России.