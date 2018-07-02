Бразилия встречается с Мексикой в 1/8 финала чемпионата мира — 2018

Что бразильцы, что мексиканцы оставили от своего выступления на групповой стадии крайне неоднозначное послевкусие. Пентакампеоны то делали космический подарок Швейцарии, собственноручно закидывая в копилку европейцев один балл, то мучились против трусливых костариканцев, как оказалось, опрометчиво избравших в качестве первостепенной тактики на ЧМ-2018 натуральный «автобус», то уверенно обыгрывали мотивированных сербов, далеко не последний по силе коллектив на этом планетарном первенстве.

Что касается мексиканцев, то они выдающимся образом провели без малого два первых матча чемпионата, обыграв Германию и Южную Корею, а затем бесславно отлетели от шведов, пропустив от команды с лозунгом «защищаются все» аж три мяча.

Против бразильцев перманентные гегемоны в зоне КОНКАКАФ, вероятно, постараются повторить сценарий битвы с пока еще действующими чемпионами мира — то есть уйдут во внимательную оборону, но будут всегда готовы убежать в кинжальную контратаку, благо, что исполнителей для этого у подопечных Хуана Карлоса Осорио хоть отбавляй.

Правда, есть большие сомнения, что и здесь для Мексики все сложится так же благоприятно, как в первом поединке ЧМ — все-таки у Бразилии, как это ни странно, куда более строгая и адекватная оборона, чем у бундестим, тогда как сами латиноамериканцы все еще не поправили жуткие проблемы с реализацией, которые прослеживаются у них от игры к игре. Кроме того, самая титулованная команда в истории мундиалей, по заверениям своих же болельщиков, пребывает в абсолютной ярости на сегодняшних соперников — мол, те не смогли обыграть тусклых шведов, тем самым лишив бразильцев возможности уже в 1/8 финала (или чуть позже) отомстить дружине Йоахима Лева за трагедию четырехлетней давности, из-за которой у всей нации теперь сильная аллергия на сочетание цифр 1 и 7.

Одной из главных интриг предстоящей встречи является связанный с Неймаром вопрос — когда же самый дорогой игрок планеты выкинет из головы прически, больше похожие на лапшу быстрого приготовления, перестанет падать по любому поводу и станет настоящим лидером?

Впрочем, даже если 222-миллионный вингер продолжит гнуть свою линию, для его команды тотальной трагедией это не станет — благо, что у пентакампеонов есть чудесный Филиппе Коутиньо, на данный момент имеющий все шансы на получение приза лучшему игроку турнира (если, конечно, Бразилия не поедет домой раньше времени).

Добавим, что в последнем очном официальном матче соперников, который состоялся в рамках группового этапа ЧМ-2014, была зафиксирована нулевая ничья — один из тех редких случаев, когда бразильцы ушли с поля без единого забитого мяча.

Победив родоначальников футбола в «матче всех звезд Английской премьер-лиги» (из 22 игроков стартового состава встречи между бельгийцами и «тремя львами» лишь двое по ходу карьеры не выступали в АПЛ), «красные дьяволы», как позднее написали некоторые СМИ, проявили тактическую безграмотность: вместо потенциальной дороги к заветному полуфиналу по головам Колумбии и Швеции/Швейцарии подопечные Роберто Мартинеса уже в 1/4 финала практически гарантировали себе битву с Бразилией, одним из главных претендентов на викторию во всем чемпионате.

Впрочем, от добра, как известно, добра не ищут — так что пока те же «расчетливые» британцы будут мучиться в поединке против маститых представителей Колумбии, бельгийцы попробуют не оступиться о крепкую, но не слишком амбициозную Японию.

Для азиатской команды этот турнир уже можно назвать сверхудачным — в России футболисты из Страны восходящего солнца не просто всего в третий раз в своей истории вышли в плей-офф ЧМ, так еще и сделали это в очень ровной группе, оставив за бортом топ-16 планеты Сенегал и Польшу.

И хоть в концовке заключительной встречи с коллективом Роберта Левандовски зрителям матча отчаянно требовались беруши (настолько оглушителен был свист фанатов, разозленных прагматичным перекатом мяча японцами на своей половине поля при счете 0:1), да и в 1/8 финала команда Акиры Нисино прошла лишь благодаря меньшему числу желтых карточек, поклонники бело-красных счастливы — на подобный успех очевидных аутсайдеров квартета в преддверии мундиаля не ставил примерно никто.

Справедливости ради, в дальнейшие свершения азиатской сборной верится слабо: даже если от «самураев» не отвернется фарт, на групповой стадии приносивший им удаления у соперников и жуткие ошибки чужих вратарей, Бельгия, скорее всего, без особых сложностей пройдет в четвертьфинал. Не зря же в Россию «красные дьяволы» привезли состав, по громкости имен уступающий разве что французскому.

Особое внимание в предстоящей встрече должно быть приковано к Ромелу Лукаку, с четырьмя забитыми мячами делящему вторую строчку в гонке бомбардиров ЧМ-2018, — больше лишь у англичанина Харри Кейна , однако тот три из своих пяти голов провел при помощи пенальти и рикошетов.

Для сравнения, Япония за три матча в общей сложности забила ровно столько же, сколько звезда « Манчестер Юнайтед » за две с небольшим игры в одиночку.

В последний раз в официальном матче сегодняшние соперники встречались в далеком 2002 году, когда на чемпионате мира в Японии и Южной Корее сыграли вничью на групповом этапе (2:2) и впоследствии вместе вышли в плей-офф, выбив из борьбы Россию.

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