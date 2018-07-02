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Нурмагомедов поделился эмоциями от победы сборной России
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Нурмагомедов поделился эмоциями от победы сборной России 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: USA TODAY Sports
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов поделился эмоциями от победы сборной России над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Нереальные эмоции. Видно было, что пацаны играли за всех. Все-таки соперники были — что ни имя, то легенда. Идем дальше. Акинфеев — легенда, Дзюба — тоже", — написал Нурмагомедов в своем инстаграме.
Ранее сообщалось, что на матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 между командами Испании и России присутствовали хоккеисты Евгений Малкин, Александр Радулов, Илья Ковальчук и Александр Овечкин, выступающие за различные клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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