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Вице-президент WWFC Денис Перч проведёт переговоры с президентом UFC Дэйной Уайтом
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Вице-президент WWFC Денис Перч проведёт переговоры с президентом UFC Дэйной Уайтом 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Пресс-релиз
С 3 по 8 июля в Лас-Вегасе (США) пройдёт традиционная ежегодная «бойцовская неделя» UFC, куда съедутся представители всего прогрессивного мира смешанных боевых искусств. Увенчает неделю крупномасштабный турнир UFC 226, главным событием которого станет поединок двух действующих чемпионов — тяжеловеса Стипе Миочича и полутяжеловеса Даниэля Кормье.
Одним из непосредственных участников предстоящего события станет и вице-президент WWFC Денис Перч, который отправляется в Лас-Вегас, чтобы провести предметные переговоры с президентом UFC Дэйной Уайтом о перспективных бойцах лиги и их выступлении в UFC в будущем. Помимо этого на встрече будут подняты вопросы о возможном проведении турниров серии UFC Fight Night в Украине, а также о любительских ММА.
Кроме того, в рамках бойцовской недели Перч посетит турниры UFC The Ultimate Fighter 27 Finale и UFC 226, а также все приуроченные к ним медиа-события, включая открытые тренировки, пресс-конференции и взвешивания, чтобы перенять бесценный опыт для последующего внедрения лучших образцов в WWFC.
О результатах поездки Денис расскажет по возвращению в Украину.
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