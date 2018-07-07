Холлоуэй: нельзя позволить неудачам разрушить дух и стремление 

Чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй прокомментировал отмену боя с Брайаном ОРтегой на турнире UFC 226. «Случилось то, что случилось. Я уважаю Ортегу и его команду. Огромное спасибо Дэне Уайту и организации UFC за то, что поставили моё здоровье на первое место. Спасибо Джереми Стивенсу и Фрэнки Эдгару за проявленный боевой дух и желание выйти на замену. Неприятности могут выбить из колеи, но моя команда вместе с моими фанатами. Мне очень жаль, надеюсь, что вы не потеряете свой интерес, потому что это ещё не конец. Нельзя позволить неудачам разрушить дух и стремление добиться удачных моментов в нашем виде спорт. Лучший всё ещё благословенный», — написал Холлоуэй в своём «инстаграме».
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Макса Холлоуэя.