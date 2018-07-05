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Холлоуэй снят с боя против Ортеги из-за симптомов сотрясения мозга
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Холлоуэй снят с боя против Ортеги из-за симптомов сотрясения мозга 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Чемпион UFC в полулегком весе американец Макс Холлоуэй снят с боя против соотечественника Брайна Ортеги, сообщает MMA Fighting. По словам менеджера спортсмена Брайана Батлера, у его клиента перед поединком, который должен был пройти в Лас-Вегасе 7 июля, были выявлены сотрясения мозга.
Представитель Холлоуэя отметил, что дополнительное медицинское обследование не выявило проблем. Однако затем его самочувствие ухудшилось, после чего он был снят с боя.
На данный момент неизвестно, выйдет ли Ортега в октагон в рамках турнира UFC 226. Тренер претендента Ренер Грэйси подчеркнул, что его подопечного, скорее всего, не заинтересует нетитульный бой.
Примечательно, что Холлоуэй снимается с боя в третий раз подряд. В феврале из-за травмы ноги он не вышел на защиту титула против американца Фрэнки Эдгара. В апреле он должен был заменить соотечественника Тони Фергюсона в бою против россиянина Хабиба Нурмагомедова во время процедуры сгонки веса.
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