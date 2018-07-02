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Холлоуэй: я собираюсь подняться в лёгкий вес
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Холлоуэй: я собираюсь подняться в лёгкий вес 

Чемпионат.com 2 часа назад
Чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй подчеркнул, что собирается подняться в весовой категории в лёгкий вес, чемпионом которого является россиянин Хабиб Нурмагомедов.
«Да, я собираюсь подняться в лёгкий вес. Это вопрос времени и того, соклько у меня соталось соперников в лёгком весе, многое будет решать моё состояние здоровья. Мы многое можем обсудить с UFC после боя с Ортегой. Но сначала мне нужно разобраться с незаконченным делом в полулёгком весе, впереди у меня одна из самых больших битв за всю карьеру», — приводит слова Макса Холлоуэя MMANytt.
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