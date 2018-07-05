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Макгрегор поддержал Холлоуэя
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Макгрегор поддержал Холлоуэя 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: SPORT24.ru
Сегодня, 5 июля, стало известно, что чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй вынужден был сняться с турнира UFC 226, в ходе которого он должен был встретиться в титульном поединке с Брайаном Ортегой.
Причиной такого решения стали симптомы сотрясения мозга, которые проявились у Холлоуэя незадолго до турнира. Это уже третий случай в 2018 году, когда у бойца не получается выйти в октагон. Слова поддержки Максу выразил ряд бойцов, в том числе, и Конор Макгрегор.
«Мои мысли и моё уважение чемпиону в полулёгком весе Максу Холлоуэю», — написал на своей официальной странице в «Твиттере» ирландец.
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