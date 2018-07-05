Макгрегор поддержал Холлоуэя

Сегодня, 5 июля, стало известно, что чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй вынужден был сняться с турнира UFC 226, в ходе которого он должен был встретиться в титульном поединке с Брайаном Ортегой

Причиной такого решения стали симптомы сотрясения мозга, которые проявились у Холлоуэя незадолго до турнира. Это уже третий случай в 2018 году, когда у бойца не получается выйти в октагон. Слова поддержки Максу выразил ряд бойцов, в том числе, и Конор Макгрегор

«Мои мысли и моё уважение чемпиону в полулёгком весе Максу Холлоуэю», — написал на своей официальной странице в «Твиттере» ирландец.