Нурмагомедов выразил слова поддержки Холлоуэю

Чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй , который должен был провести свой следующий поединок 7 июля 2018 года на турнире UFC 226 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) с Брайаном Ортегой , не сможет принять участие в бою из-за того, что у него появились симптомы сотрясения мозга. Российский боец Хабиб Нурмагомедов , владеющий поясом UFC в лёгком весе, поддержал своего коллегу.

«Выше голову, чемпион. Я знаю, каково это. Верь в себя», — написал Нурмагомедов на своей странице в «твиттере», адресовав пост Холлоуэю.