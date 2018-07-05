Нурмагомедов выразил слова поддержки Холлоуэю 

Чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй, который должен был провести свой следующий поединок 7 июля 2018 года на турнире UFC 226 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) с Брайаном Ортегой, не сможет принять участие в бою из-за того, что у него появились симптомы сотрясения мозга. Российский боец Хабиб Нурмагомедов, владеющий поясом UFC в лёгком весе, поддержал своего коллегу.
«Выше голову, чемпион. Я знаю, каково это. Верь в себя», — написал Нурмагомедов на своей странице в «твиттере», адресовав пост Холлоуэю.