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Нурмагомедов выразил слова поддержки Холлоуэю
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Нурмагомедов выразил слова поддержки Холлоуэю 

Чемпионат.com 8 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй, который должен был провести свой следующий поединок 7 июля 2018 года на турнире UFC 226 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) с Брайаном Ортегой, не сможет принять участие в бою из-за того, что у него появились симптомы сотрясения мозга. Российский боец Хабиб Нурмагомедов, владеющий поясом UFC в лёгком весе, поддержал своего коллегу.
«Выше голову, чемпион. Я знаю, каково это. Верь в себя», — написал Нурмагомедов на своей странице в «твиттере», адресовав пост Холлоуэю.
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