Мутко странно отреагировал на победу России в 1/8

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Агент Нурмагомедова: "У Макгрегора закончились деньги, поэтому он согласился на бой"

Хабиб Нурмагомедов: "Пацаны играли за всех, все-таки соперники были, что не имя, то легенда"