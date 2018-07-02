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Мутко странно отреагировал на победу России в 1/8
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Виталий Мутко: «Ничего особенного не произошло. Россия заслужила выход в 1/4 финала» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: ТАСС
Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился впечатлениями от игры сборной России против Испании (1:1, по пенальти — 4:3) в 1/8 финала ЧМ-2018.
— Что произошло? Я считаю, что ничего особенного, потому что команда двигалась к этому и работала очень много, прошла большой подготовительный период, — сказал вице-премьер в интервью официальному сайту РФС. — Я думаю, что в целом она заслужила выход в 1/4 финала. Сегодня была огромная самоотдача. Тактически грамотно сыграли и практически ничего не позволили испанцам сделать. Считаю, что все сделали правильно и порадовали болельщиков. Я очень горд за ребят. Всех поздравляю.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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