«Все русофобские сборные вылетают, туда же отправится Англия»

Накануне Бразилия и Бельгия пробились в четвертьфинал чемпионата мира, а сегодня, 3 июля, последние путевки в следующий раунд разыграют Колумбия — Англия и Швеция — Швейцария. В интервью «Газете.Ru» экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко и бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин объяснили, чем Неймар напоминает избалованного ребенка, каким образом Бельгия чуть не вылетела от Японии и почему Англия должна покинуть чемпионат мира с позором.

— Сборная Бразилии обыграла Мексику со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Главную роль в этой победе сыграл Неймар, однако при этом он вызвал смех зрителей постоянными симуляциями. Как вы можете оценить эту противоречивую фигуру?

Честно говоря, я болел за мексиканцев. Этот бразильский футбол — мелкий пас, который проходил еще в 60-70-х годах, — уже умер. Сейчас больше решает скорость, напор, быстрота принятия решения, а эта возня, которую показывают бразильцы, — это дело прошлого. Вряд ли с такой игрой они добьются успеха на чемпионате мира.

Хотя им, конечно, может повезти. Например, победу над мексиканцами я считаю больше везением, чем заслуженным результатом. На мой взгляд, «ацтеки» все равно выглядели лучше на этом мундиале.

Неймар, конечно, хороший футболист, но лучше, чтобы дети не видели его поведение на поле и не думали, что можно вот так себя вести.

Все-таки хочется, чтобы на поле играли мужики, а не какие-то нытики.

— В матче Бельгия — Япония (3:2) азиатская команда долгое время вела в счетом 2:0, пока более статусная сборная не взяла свое. Как такое стало возможно?

А. Ч. :Бельгия — это одна из самых сильных команд, и, видимо, ее шапкозакидательское настроение в начале матча позволило японцам забить. Ну, а «самураи» всегда бьются до последнего. Если бы удача была на их стороне и в ворота бельгийцев залетел бы еще третий мяч, то соперник точно не смог бы вылезти из этой пропасти.

Японцы сделали все, что могли, — забили два. Смысла уходить в оборону после этого не было.

Вот сборная России могла постоянно успешно защищаться против испанцев, поскольку наши игроки на 20-30 сантиметров выше и мощнее. Мы могли отойти назад, пока эти «мелкотравчатые» испанцы бегали и пытались что-то накружить. Они не могли забросать нас навесами.

Здесь же ситуация была ровно противоположной: маленькие японцы ничего не могли поделать против мощных бельгийцев. Если бы отошли назад, получили бы еще больше. А так они лезли вперед, пытались найти свой шанс и забить третий. Но не получилось — мастерство «красных дьяволов» все-таки намного выше. Я думаю, что финал разыграют бельгийцы с французами.

Р. Н. : Все в совокупности. Бельгийцы увлеклись нападением и пропустили две контратаки. Японцам удались прекрасные удары.

В сборной Японии нет такого тренера, который есть в сборной России, который может хороший, надежный «автобус» поставить и тактически переиграть более техничного оппонента.

Бельгийцы после двух пропущенных мячей продолжили играть в обычный футбол, и японцам можно было постараться закрыться. Соревноваться с бельгийцами в обычном футболе сложно. Мастерство футболистов сборной Бельгии, конечно, выше.

Но и везение помогло. Первый гол бельгийцев получился в какой-то степени случайным, а затем они забили победный мяч на 94 минуте — это здорово.

— Бельгия и Бразилия встретятся в 1/4 финала. По вашему мнению, какая из этих команд сейчас сильнее?

А. Ч. : На мой взгляд, Бельгия очевидно сильнее бразильцев. Но пентакампеонам пока немного везет. Они забивают мячи не за счет глобального преимущества, а потому, что кто-то где-то ошибся. Так что на сегодняшний день Бельгия сильнее, быстрее и эффективнее. Мастерство и скорость принятия решения у некоторых подопечных Роберто Мартинеса выше, чем у южноамериканцев. Те все-таки продолжают играть в свой старый «песчаный» футбол.

Р. Н. : Очень интересное противостояние. Каждый силен по-своему. Если Неймар будет больше занят своим внешним видом и переживаниями, что его кто-то случайно коснулся во время игры, то, наверно, у бельгийцев будут очень хорошие шансы.

— Сегодня встречаются две последние пары 1/8 финала мундиаля. Швеция сыграет со Швейцарией, а Колумбия с Англией. Кто пройдет дальше?

Заметил закономерность: российская земля «отрыгивает» русофобов. Почти все, кто лил грязь на нашу страну, уже «отскочили». Надеюсь, что сегодня туда же отправится и Англия.

Сколько черных слов сказали британцы о нас перед этим чемпионатом мира… очень хочется, чтобы они вылетели с позором. Буду всей душой болеть за Колумбию — они и в целом ребята симпатичные.

А противостояние Швеция — Швейцария… ну, не знаю, и те, и другие — средний футбольный уровень. Сойдутся две команды с нордической ментальностью, поэтому будут рубиться до самого конца. Надеюсь, они не будут просто таскать мяч в надежде на пенальти. Тут два варианта: либо будет совсем скучно, либо будет очень интересно.

Р. Н. : В матче Колумбии и Англии фаворитом я считаю английскую сборную, они должны победить. А у Швеции и Швейцарии абсолютно равный матч. Кого-то выделить мне сложно.

У них как названия похожи, так и уровень футбола примерно одинаковый.

К тому же, у Швейцарии есть преимущество — против них никогда не работает система видеоповторов.

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