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Миочич: Волков — очень крутой боец
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Миочич: Волков — очень крутой боец 

Чемпионат.com 1 час назад
Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич поделился мнением о положении вещей в его дивизионе, отметив среди потенциально опасных соперников экс-чемпиона Bellator Александра Волкова.
«В дивизионе полно сильных бойцов. Например Льюис и Нганну, как раз между ними будет бой. Кёртис Блейдс — великолепный боец, я тренировался с ним. Ещё есть боец из России. Волков, я его путаю с Волканом Оздемиром. Он очень крутой боец, дрался в Bellator.
Много сильных бойцов и появляются ещё и новые. Вот недавно парень, который дрался с Орловским — Тай Туйваса. Отличный боец. Да даже те, кто проигрывал, могут вернуться на победный путь. Это тяжёлый вес и всё решает один удар", — рассказал Миочич в интервью, размещённом на YouTube-канале MMAFightingonSBN.
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