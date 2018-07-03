Миочич: Волков — очень крутой боец

Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич поделился мнением о положении вещей в его дивизионе, отметив среди потенциально опасных соперников экс-чемпиона Bellator Александра Волкова

«В дивизионе полно сильных бойцов. Например Льюис и Нганну, как раз между ними будет бой. Кёртис Блейдс — великолепный боец, я тренировался с ним. Ещё есть боец из России. Волков, я его путаю с Волканом Оздемиром. Он очень крутой боец, дрался в Bellator.

Много сильных бойцов и появляются ещё и новые. Вот недавно парень, который дрался с Орловским — Тай Туйваса. Отличный боец. Да даже те, кто проигрывал, могут вернуться на победный путь. Это тяжёлый вес и всё решает один удар", — рассказал Миочич в интервью, размещённом на YouTube-канале MMAFightingonSBN.