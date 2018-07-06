Десятки новосибирцев собрались на встречу с легендарным бойцом из США

Вечером 6 июля в Новосибирске начался мастер-класс известного американского бойца ММА Джеффри Монсона

Он собрал несколько десятков новосибирцев в спорткомплексе на улице Дачной, 35 «б».

В программе — мастер-класс по боевому единоборству, а также фотосессия с поклонниками и раздача автографов. Корреспонденты НГС ведёт онлайн-трансляцию с места событий.

Справка: Джефф, «Снеговик» Монсон родился 18 января 1971 года в США. Начал свою профессиональную карьеру в 1997 году, он провёл 84 боя, из которых победил 58 и проиграл 25, одну сыграл в ничью. Принимал участие в таких турнирах, как PFC, UFC, MG. Встречался в поединках с Алексом Кардо, Антоном Лотковым, Евгением Быковым и другими бойцами. В конце мая Владимир Путин предоставил американскому бойцу российское гражданство. (superboec.ru, mma-oracle.com)

Среди новосибирцев немало бойцов ММА — недавно жительница Новосибирска завоевала «серебро» на чемпионате мира по ММА в Астане.