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Десятки новосибирцев собрались на встречу с легендарным бойцом из США
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Десятки новосибирцев собрались на встречу с легендарным бойцом из США 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Вечером 6 июля в Новосибирске начался мастер-класс известного американского бойца ММА Джеффри Монсона.
Он собрал несколько десятков новосибирцев в спорткомплексе на улице Дачной, 35 «б».
В программе — мастер-класс по боевому единоборству, а также фотосессия с поклонниками и раздача автографов. Корреспонденты НГС ведёт онлайн-трансляцию с места событий.
Справка: Джефф, «Снеговик» Монсон родился 18 января 1971 года в США. Начал свою профессиональную карьеру в 1997 году, он провёл 84 боя, из которых победил 58 и проиграл 25, одну сыграл в ничью. Принимал участие в таких турнирах, как PFC, UFC, MG. Встречался в поединках с Алексом Кардо, Антоном Лотковым, Евгением Быковым и другими бойцами. В конце мая Владимир Путин предоставил американскому бойцу российское гражданство. (superboec.ru, mma-oracle.com)
Среди новосибирцев немало бойцов ММА — недавно жительница Новосибирска завоевала «серебро» на чемпионате мира по ММА в Астане.
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