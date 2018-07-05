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Роковая ошибка. Пьяный посетитель ресторана поднял руку на экс-чемпиона UFC
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Роковая ошибка. Пьяный посетитель ресторана поднял руку на экс-чемпиона UFC 

SPORT24.ru 7 часов назад
Фото: SPORT24.ru
Мэтт Серра провел свой последний поединок по правилам ММА в сентябре 2010 года.
В мае 2000-го Серра стал первым американцем, получившим черный пояс по бразильскому джиу-джитсу от легендарного Рензо Грэйси. В смешанные единоборства Мэтт приходил, как опасный джитсер. Так, 5 из 11 своих побед он одержал болевыми и удушающими приемами.
За 11 лет карьеры в смешанных единоборствах он успел подраться с БиДжей Пенном, Мэттом Хьюзом, завоевать пояс UFC полусредней весовой категории и стать последним человеком, победившим Жоржа Сен-Пьера.
Пару месяцев назад было объявлено, что Мэтт Серра станет членом Зала славы UFC и поравняется с такими гигантами индустрии, как Ройс Грейси, Кен Шемрок, Рэнди Кутюр, Чак Лиделл и многими другими заслуженными бойцами.
Уже завтра пройдет официальная церемония включения Серры в Зал славы. И за день до торжественного события Мэтту выпала возможность продемонстрировать, что навыки джиу-джитсу он не растерял.
В качестве оппонента выступил пьяный посетитель ресторана. Вот начало истории.
Прошел час.
Мужчину снизу явно не устраивает положение, в которое он попал. Бедолага кричит и пытается вырваться.
Его угрозы «надрать зад» в адрес столь физически подкованного соперника выглядят забавно. Еще смешнее звучит его вопрос, обращенный к собравшимся: «Кто этот парень!?»
В описании к выложенному видео Серра объясняет произошедшее.
А как вы проводите вечер перед включением в зал славы UFC? Ты усмиряешь какого-то пьяного засранца, который угрожал официантам, а потом попытался замахнуться на тебя.
Возможно, когда бедолага отрезвеет, он поймет, что очень легко отделался. Сен-Пьеру в апреле 2007-го повезло меньше.
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