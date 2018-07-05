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Александр Емельяненко приехал в Екатеринбург и уже успел побывать на Шарташе
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Александр Емельяненко приехал в Екатеринбург и уже успел побывать на Шарташе 

e1.ru 6 часов назад
Фото: e1.ru
Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко прилетел в Екатеринбург. 9 июля Емельяненко встретится в октагоне с чехом Виктором Пештой. Это будет второй бой из четырех, который Емельяненко проведет в столице Урала. В мае российский боец уверенно победил экс-претендента на пояс чемпиона UFC Габриеля Гонзагу.
Как рассказали E1.RU организаторы боя, Емельяненко прилетел в Екатеринбург сегодня в 04:15 в сопровождении двух тренеров. Боец уже успел провести тренировку на Шарташе. Там же организаторы записали видео, которое покажут перед выходом Александра на бой.
— 5 июля в парке на Шарташе прошли съемки бойца для третьего турнира по MMA Russian Cagefighting Championship, который пройдет в Екатеринбурге 9 июля на площадке КРК «Уралец», в первый день международной промышленной выставки «Иннопром-2018». Главное событие — бой в тяжелом весе между российским бойцом RCC Александром Емельяненко (27–7, 24 досрочно) и опытным чехом, известным по выступлениям в UFC, Виктором Пештой (13–4, 9 досрочно), — рассказали организаторы.
Они уточнили, что, несмотря на жаркую погоду, Емельяненко на Шарташе не купался. Помимо главного боя вечера, на турнире выступят десять пар бойцов из России, Бразилии, Чехии и Украины в разных весовых категориях. Взвешивания участников пройдут уже 8 июля.
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