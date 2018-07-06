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Боец MMA Емельяненко провел тренировку на ЖБИ перед боем с Пештой
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Боец MMA Емельяненко провел тренировку на ЖБИ перед боем с Пештой 

АиФ Урал 3 часа назад
Фото: АиФ Урал
Известный российский боец по смешанному виду единоборств Александр Емельяненко прилетел накануне в Екатеринбург ради поединка с Виктором Пештой. Спортсмен провел тренировку в Каменных палатках на ЖБИ и снялся видеоролике, сообщает в пятницу, 6 июля, «АиФ-Урал».
В Екатеринбурге российский боец и родной брат легенды MMA Федора Емельяненко решил в этот раз провести тренировку в окружности озера Шарташ, где в районе Каменных палаток организаторы турнира записали с ним видеоролик. «Запись будет представлено перед выходом Александра на бой», — сообщили в социальных сетях организаторы турнира.
В понедельник, 9 июля, Александр Емельяненко проведет второй поединок в рамках договоренности с екатеринбургской промоутерской компанией RCC Boxing Promotions. Турнир будет приурочен к старту международной выставки «ИННОПРОМ — 2018», глее главным поединком вечера станет поединок Емельяненко с чехом Виктором Пештой, известным своими выступлениями в UFC.
Турнир по MMA Russian Cagefighting Championship пройдет 9 июля на площадке КРК «Уралец».
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