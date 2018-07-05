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Пьяный дебошир попал под бывшего чемпиона UFC
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Пьяный дебошир попал под бывшего чемпиона UFC 

Lenta.ru 1 час назад
Американский боец смешанного стиля (ММА) Мэтт Серра, завершивший карьеру в 2010 году, усмирил пьяного дебошира в ресторане. Видео появилось в Instagram-аккаунте спортсмена.
На записи видно, как Серра оседлал мужчину, тщетно пытающегося вырваться. Тот угрожал спортсмену и не мог понять, с кем вступил в конфликт. «А как вы проводите ночь перед включением в Зал славы UFC [Абсолютного бойцовского чемпионата]? Я вот скрутил какого-то пьяного засранца, угрожавшего официантам и замахнувшегося на меня», — написал боец.
44-летний Серра — обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, бывший чемпион UFC в полусреднем весе. Американец провел 18 боев в профессиональной карьере, в которых одержал 11 побед и потерпел 7 поражений. В апреле 2018 года стало известно, что Серра будет включен в Зал славы UFC.
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