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Отец Нурмагомедова: «В поединке Миочич — Кормье ставлю на Даниэля»
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Отец Нурмагомедова: «В поединке Миочич — Кормье ставлю на Даниэля» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, на чьей стороне будут его симпатии в поединке Стипе Миочич — Даниэль Кормье, который пройдет 7 июля в Лас-Вегасе.
«У Миочича есть хорошая ударная техника и средняя борьба, у Кормье — высококлассная борьба и средняя ударная техника. Если в первом раунде удастся повалить и контролировать — Кормье разобьет соперника локтями, нет — будет тяжелый бой. Сейчас должна быть установка: хотя бы к третьей минуте первого раунда повалить соперника. Если не удастся — будет очень тяжело. Получится ли у Кормье поднять Миочича? Я мечтаю об этом.
Миочич — умный боец, но Кормье — высококлассный боец, который сражается до конца. Он не проиграл ни одному тяжу. Ему нечего терять, он с удовольствием тренировался. Я всегда на стороне Кормье, я вижу его потенциал. Я буду на его стороне, я ставлю на Кормье. Если даже он меня подведет, я на него не обижусь. Я и Миочича уважаю, но в этот раз я на стороне Кормье», — сказал Абдулманап Нурмагомедов в беседе с корреспондентом Sport24.ru Ярославом Степановым.
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