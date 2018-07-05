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Макгрегор выразил сочувствие получившему сотрясение мозга Холлоуэю
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Макгрегор выразил сочувствие получившему сотрясение мозга Холлоуэю 

SPORT24.ru 6 часов назад
Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор выразил слова поддержки действующему чемпиону организации в полулегком весе Максу Холлоуэю. Напомним, что обладатель пояса не сможет принять участие в защите титула против Брайана Ортеги из-за сотрясения мозга.
”Мои сожаления и мое уважение чемпиону UFC в полулегком весе Максу Холлоуэю”, — написал Макгрегор в своем твиттере.
Напомним, что Макгрегор и Холлоуэй дрались 17 августа 2013 года. В ярком бою ирландец победил единогласным решением судей.
Холлоуэй снялся с боя уже в третий раз подряд. В феврале он должен был защищать титул в бою с Фрэнки Эдгаром, но снялся из-за травмы ноги. В апреле Холлоуэй вызвался заменить Тони Фергюсона в бою за титул чемпиона в легком весе против россиянина Хабиба Нурмагомедова на UFC 223, но в итоге был снят по ходу процедуры сгонки веса за день до боя.
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