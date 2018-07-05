Макгрегор выразил сочувствие получившему сотрясение мозга Холлоуэю

Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор выразил слова поддержки действующему чемпиону организации в полулегком весе Максу Холлоуэю. Напомним, что обладатель пояса не сможет принять участие в защите титула против Брайана Ортеги из-за сотрясения мозга.

”Мои сожаления и мое уважение чемпиону UFC в полулегком весе Максу Холлоуэю”, — написал Макгрегор в своем твиттере.

Напомним, что Макгрегор и Холлоуэй дрались 17 августа 2013 года. В ярком бою ирландец победил единогласным решением судей.