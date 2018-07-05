Супербой заказывали?

В среде фанатов ММА всегда велись и ведутся разговоры о проведении возможных супербоёв между чемпионами из разных дивизионов, поскольку увидеть подобное можно нечасто, да и, как правило, куда интереснее, нежели дежурная защита титула каким-либо чемпионом в своём родном весе.

Например, лет пять-шесть назад многие хотели увидеть противостояние Джорджа Сен-Пьера и Андерсона Силвы или того же «Паука» с Джоном Джонсом , но, как мы знаем, ничего из этого так и не получилось. Впрочем, времена меняются, и происходит что-то новое.

В частности, через несколько дней в мэйн-ивенте UFC 226 Стипе Миочич будет проводить четвёртую защиту пояса в тяжёлом весе, а претендентом выступит лидер полутяжёлой категории Даниэль Кормье , который, напомним, не бился в тяжах уже четыре года. Громкие имена, привлекательная афиша, оба являются крутыми спортсменами. Ожидается самый настоящий супербой.

Энтони Петтис. К сожалению, из-за проблем со здоровьем чемпиона в полулёгком весе Макса Холлоуэя сорвался его интереснейший поединок против Брайана Ортеги. В связи с этим вторым по значимости боем шоу станет противостояние тяжеловесов Фрэнсиса Энганну и Деррика Льюиса . Уделим внимание им, а также паре легковесов Майкл Кьеза

Майкл «Maverick» Кьеза (14-3) — vs — Энтони «Showtime» Петтис (20-7)

Поединок в лёгком весе — до 70 кг Данный поединок должен был состояться в минувшем апреле на UFC 223, но Кьеза получил порезы осколками стекла в результате нападения на автобус Конора Макгрегора и членов его команды, поэтому противостояние Майкла и Петтиса перенесли на UFC 226.

Уже давно понятно, что времена, когда Энтони находился максимально высоко в рейтингах и владел чемпионским поясом в 70 кг, остались в прошлом и их не вернуть. И дело тут не только в том, что сам «Шоутайм» в последние годы не показывает лучшего, на что когда-то был способен, но и в том, что конкуренция в дивизионе сейчас гораздо серьёзнее, нежели в 2013-м, когда Петтис завоевал пояс.

Энтони Петтис

Энтони на сегодняшний момент находится на 12-й строчке топ-15, а в крайнем бою, что состоялся в ноябре 2017-го и выдался кровавым и жёстким, уступил ТКО Дастину Порье, сильно травмировав рёбра. Если взглянуть на статистику выступлений Петтиса за три последних года, то увидите 2-5. А с учётом уже названного выше места Энтони в рейтинге, вынужденно констатируем, что карьера бывшего чемпиона продолжает медленно, но верно идти под откос.

Победитель The Ultimate Fighter 15 Майкл Кьеза, находящийся на 9-й строчке в топ-15, совсем недавно шёл с тремя победами подряд, но летом прошлого года в первом раунде уступил «сабмишеном» Кевину Ли . Несмотря на то досрочное поражение, едва ли есть смысл сильно критиковать Майкла, поскольку Кевин в последнее время заметно прибавил в грэпплинге, плюс очень силён физически, особенно в первые два раунда, пока ещё не выдохся.

Если Кьезе удастся пройти экс-лидера лёгкого веса, то это станет самым большим успехом в карьере 30-летнего спортсмена, который сделает шаг в направлении первой пятёрки.

В стойке Петтис смотрится предпочтительнее, но ему нужна дальняя дистанция, чтобы использовать удары ногами. Маловероятно, что Кьеза захочет проверить, кто кого переиграет на открытом пространстве — его целью станет клинчевать и бороться.

Майкл Кьеза

Майкл не является профильным вольником, но неплохо переводит из клинча, а «тэйкдаун дифенс» бывшего чемпиона часто даёт сбои. Навыки бразильского джиу-джитсу приличные у обоих, но Кьеза крупнее Энтони (выше на 7 см и на 9 см у него длиннее руки), чем, вероятно, осложнит задачу сопернику. Кроме того, у «Шоутайма» нет физической силы Кевина Ли, что могло бы помочь на полу против более рослого Майкла.

Петтиса ещё никто не заставлял сдаться сабмишеном. Пожалуй, не произойдёт такого и на UFC 223. И всё же автор полагает, что большую часть времени Энтони проведёт на покрытии в попытках защищаться от атак противника, находящегося сверху.

Прогноз: Кьеза решением

Фрэнсис «The Predator» Энганну (11-2) — vs — Деррик «The Black Beast» Льюис (19-5)

Поединок в тяжёлом весе — до 120 кг Бой брутальных мужиков, чей суммарный вес достигает 239 кг. Не верится, что дело дойдёт до финального гонга, так как у Фрэнсиса из 13 поединков 2 дошли до решения, а у Деррика из 25 только 3. Кроме того, оба наверняка выйдут мотивированными, поскольку Энганну без сомнений хочет реабилитироваться после фиаско по очкам от Стипе Миочича на UFC 220 в январе этого года, а Льюис, одолев ТКО Марцина Тыбуру в крайнем выступлении на UFC Fight Night 126 в феврале, имеет возможность развить успех.

Деррик не доходил и едва ли когда дойдёт до пояса, а Энганну получил такую возможность со Стипе. Впрочем, не то, что срубить, а даже уронить или хорошенько пошатнуть Миочича не смог, но при этом быстро вымахался и от раунда к раунду становился всё более медленным и измотанным, кое-как выстояв до конца.

Фрэнсис Энганну

Столь внушительную мышечную массу нужно кормить кислородом, а если ещё и вкладываться в каждый удар и стараться по-быстренькому, но безуспешно выключить визави, то неудивительно, чем всё кончилось для Фрэнсиса. Время покажет, сделал ли Энганну какие-то выводы и поборется ли он ещё за титул в обозримом будущем.

«Хищник» и «Чёрный зверь» бьют тяжело: у Фрэнсиса из 11 побед 7 КО/ТКО, а у Льюиса из 19 побед 17 КО/ТКО. При этом предпочтительнее выглядит француз камерунского происхождения. Фрэнсис универсальнее и при необходимости может побороться, а также имеет в активе 4 победы приёмами. Оба здоровые, массивные, но «Хищник» гораздо более атлетичен, а также выше на 2 см и превосходит в длине рук на 10 см.

Деррик Льюис

В стойке Энганну техничнее и подвижнее грузного и откровенно корявого американца. Все три поражения Деррика в UFC были от взрывных, бьющих противников и базовых ударников: Мэтт Митрион (КО 1), Шон Джордан (ТКО 2), Марк Хант (ТКО 4). Шанс плотно зацепить у американца есть, хотя Энганну не пробитый и его ни разу не финишировали.

А вот сам Льюис уже трижды проигрывал подобным образом. Не думаю, что Фрэнсис сильно устанет, так как раундов ожидается три, а не пять, да и Льюис не выделяется отличным кардио. Да и непонятно, как и за счёт чего, он сможет измотать француза камерунского происхождения? Полагаю, что Фрэнсис финиширует соперника благодаря преимуществу в скорости, силе и размахе рук.

Прогноз vRINGe: Энганну КО/ТКО СДЕЛАТЬ СТАВКУ

Стипе Миочич (18-2) — vs — Даниэль «DC» Кормье (20-1)

Поединок за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе — до 120 кг В конце минувшего января официально было объявлено, что чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич проведёт четвёртую защиту титула против обладателя пояса в 93 кг Даниэля Кормье на турнире UFC 226. Кроме того, Стипе и Даниэль стали тренерами на шоу The Ultimate Fighter 27, финал которого пройдёт шестого июля.

Интересно, что крайние выступления будущих соперников прошли на одном турнире — UFC 220, что состоялся в январе этого года. Миочич измотал и уверенно победил по очкам Фрэнсиса Энганну по ходу 25-минутного поединка, установив рекорд организации по количеству защит пояса в тяжёлом дивизионе. А Кормье сохранил на талии заветную регалию, во 2-м раунде одолев техническим нокаутом швейцарца Волкана Оздемира.

Стипе Миочич

«ДиСи» подавляющую часть карьеры в ММА дрался в тяжёлом весе, но в феврале 2014-го спустился на категорию ниже, где и бился по сей день. Возвращаясь в королевскую категорию, где не имел поражений, а его удары производили больший эффект, Кормье отмечает, что чувствует себя сильнее, а также, что важно, его не будет заботить процесс сгонки веса. По словам тренера Даниэля Хавьера Мендеса, его подопечный находится в великолепной форме, и если пройдёт Стипе, то встанет в ряд с величайшими бойцами всех времён.

Ну а про кондиции Миочича и говорить не приходится, поскольку этот свой в доску мужик из Огайо сейчас находится на пике формы, уверенно побеждает одного серьёзного противника за другим, защищает пояс, бьёт рекорды, радует фанатов и продолжает спасать жизни людей, работая пожарным. Однако, со слов Стипе, многие всё ещё продолжают его недооценивать, будто он боец на спаде или вроде того. Хотя, честно говоря, не совсем понятно, о ком говорит Миочич, так как он, пожалуй, последний человек, кого можно недооценивать.

Даниэль Кормье

Миочич и «ДиСи» являются борцами по базе, а также быстрые и техничные в стойке, где не засиживаются в обороне и работают довольно активно.

Сугубо как борец Кормье выглядит предпочтительнее, но не станем забывать, что октагон ММА — это не борцовский ковёр, где велика вероятность, что Даниэль одержал бы победу. Миочич — хороший борец, что вкупе с его атлетизмом и преимуществом в антропометрии (Стипе выше Кормье на 13 см и на 16 см превосходит в размахе рук), наверное, позволит нивелировать преимущество Даниэля в чисто борцовском плане.

Вряд ли Кормье заборет Стипе, да и не факт, что сделает акцент на тэйкдауны. Но и в то, что сам Миочич сможет переводить опытнейшего борца олимпийского уровня, никак не верится. Отсюда напрашивается предположение, что поединок или, как минимум, большая его часть пройдёт в стойке.

39-летний «ДиСи» старше Миочича на 4 года, а также в реванше с Джоном Джонсом проиграл нокаутом, приняв много ущерба, что вызывает определённые сомнения, ведь у Стипе из 18 побед 13 КО/ТКО. Плюс Миочич опасен не только в атаке, но и на отходах, что и случилось в бою с Фабрисио Вердумом.

Даниэль имеет 9 побед КО/ТКО и 7 из них добыто во время выступлений Кормье как раз в тяжёлом дивизионе. Стипе однажды проиграл ТКО, но в целом крепок и выдерживал удары таких солидных панчеров, как Марк Хант и Фрэнсис Энганну. Поэтому, не думаю, что чемпион полутяжёлого веса сможет вырубить Миочича.

Стипе не только больше Кормье и сильно бьёт, но и является хорошо обученным боксёром, выигрывал турнир «Золотые перчатки» и видится предпочтительнее в стойке, но проблем Даниэль ему создаст вне всяческих сомнений. Вполне может быть, что «ДиСи» попытается клинчевать и прижимать к сетке, чтобы набирать очки, но сумеет ли подолгу удерживать соперника в подобном положении? Не факт. В клинчах Стипе может использовать локти и колени, что как раз удобно, так как оппонент менее рослый (кстати говоря, Александр Густафссон потряс Кормье коленом в голову именно из клинча).

Немного о кардио. Стипе дважды дрался на протяжении пяти раундов, а Даниэль трижды. Но Миочич эту дистанцию в последний раз прошёл в начале 2018-го, а Кормье три года назад.

Повторюсь, что есть сомнения в крепости челюсти Даниэля, да и ему скоро пойдёт 4-й десяток. Но всё же склоняюсь к тому, что бой продлится все раунды, и Стипе останется чемпионом.

Прогноз: Миочич решением

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