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Брат Нурмагомедова досрочно проиграл дебютный бой в PFL
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Брат Нурмагомедова досрочно проиграл дебютный бой в PFL 

SPORT24.ru 4 часа назад
6 июля в США прошел турнир PFL 3, в рамках которого свои поединки проводили четверо российских бойцов.
Магомед Магомедкеримов в первом раунде удушающим приемом победил Хермана Террадо. Следом Гасан Умалатов во втором раунде был задушен Джоном Ховардом, а Шамиль Гамзатов единогласным решение победил Эдди Гордона.
В со-главном противостоянии вечера двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, Абубакар Нурмагомедов, сенсационно проиграл украинцу Павлу Кущу, попавшись на удушающий прием во втором раунде. Таким образом, Нурмагомедов потерпел второе поражение в карьере.
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