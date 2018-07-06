Брат Нурмагомедова досрочно проиграл дебютный бой в PFL

6 июля в США прошел турнир PFL 3, в рамках которого свои поединки проводили четверо российских бойцов.

Магомед Магомедкеримов в первом раунде удушающим приемом победил Хермана Террадо. Следом Гасан Умалатов во втором раунде был задушен Джоном Ховардом, а Шамиль Гамзатов единогласным решение победил Эдди Гордона.