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Кормье нокаутировал Миочича и завоевал титул UFC в тяжелом весе
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Кормье нокаутировал Миочича и завоевал титул UFC в тяжелом весе 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 8 июля. Американский боец смешанного стиля Даниэль Кормье победил соотечественника Стипе Миочича и завоевал титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Поединок прошел в рамках шоу UFC 226 в Лас— Вегасе.
39-летний Кормье нокаутировал 35-летнего Миочича в первом раунде.
Таким образом, Кормье стал вторым в истории UFC бойцом, который одновременно владеет титулами в двух весовых категориях. Американец также является чемпионом UFC в полутяжелом весе. Ранее это удавалось ирландцу Конору Макгрегору (он владел титулами в полулегкой и легкой категориях).
Кормье одержал 21 победу в смешанных единоборствах при одном поражении. Он начал спортивную карьеру в качестве борца вольного стиля, в составе сборной США принимал участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира. На Играх-2004 в Афинах он уступил в поединке за третье место в весовой категории до 96 кг, в 2007 году американец стал бронзовым призером чемпионата мира в Баку.
Миочич одержал 18 побед в смешанных единоборствах при трех поражениях.
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