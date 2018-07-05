«Хочу, чтобы Россия стала чемпионом мира»

— Россия сыграет в четвертьфинале с Хорватией. Все говорят, что этот матч будет сложнее, чем с Испанией. Так ли это? — Я думаю, что да, потому что двигаться на гору все время труднее по мере того, как ты поднимаешься. Неважно, участок отвесный или более пологий. Это не сравнение испанцев и хорватов, кто из них лучше. Мне представляется, что сложнее будет, потому что уже виден возможный полуфинал, если победа, то это медали. И так герои, а если выйдут в полуфинал, то это вообще не укладывается в голове. Это может и на игроков давить.

Хорваты чаще выходили в плей-офф, у них генетического опыта участия больше.

У них больше игроков, которые матчи топ-уровня провели. Тот же Модрич выиграл три Лиги Чемпионов. Их меньше «колбасить» должно, мне кажется. А еще будет тяжелее с той точки зрения, что по подбору мы уступаем испанцем, мы уступаем хорватам, и не надо этого стесняться. Нам нужна стопроцентная концентрация, 90 минут или 120 придется играть. И сохранять ее матч за матчем не так просто, это не сумочка, кошелек или зажигалка, ты достал и все, нет, это кожа, которая имеет свойство растягивать во время чемпионата.

— В сборной Хорватии есть звездные игроки. Есть ли в сборной России ресурсы, чтобы сдержать тех же самых Ракитича и Модрича? — Я не думаю, что мы будем сдерживать Ракитича и Модрича. Нужно компактно играть, разрыва между линиями быть не должно. Но дело здесь не в «Ракитичах», против любой команды мы должны это делать. У нас должен быть стопроцентный порядок, потому что иначе нам бы вообще нечего было делать на чемпионате. Главное — это не уступить в движении, не уступить в скорости. И все-таки рассчитывать на то, что хорватская команда лучше играет против тех, кто на нее бросается, это контратакующая сборная. И мне показалось, что матч с датчанами хорваты провели намного слабее, чем игры в группе. Откровенно говоря, они просто играли хуже. Если мы владели мячом меньше, чем испанцы, если мы сидели в своей штрафной, если мы отбивали в ауты, то мы все равно больше двух, трех моментов испанцам не дали. А датчане имели этих моментов с десяток и центр поля проходили легко. То есть, по отдельно взятому матчу можно предположить, что хорваты подустали. Они не так быстро отходили назад, потеряв мяч.

Но на прогноз я не решусь, потому что у разных команд и бывает по-разному.

Кто-то на пик выходит по ходу турнира, кто-то начинает подсаживаться, а у кого-то это по синусоиде происходит. Они же тоже уже чуют запах возможного успеха. У меня в голове сидит еще немного мистическая история, что мы хорватам должны. Хорваты нам сильно помогли в 2007 году, обыграв Англию. Я очень боюсь, как бы жизнь не попросила должок за это дело. Поэтому мне бы хотелось, чтобы была Дания, потому что ей мы ничего не должны.

— В сборной Хорватии есть игроки, которые играли в России, в тренерском штабе есть люди, которые тренировались у нас. Можно ли это назвать преимуществом хорватской команды? — Нет, нет, ни в коем случае. Там есть игроки, которые играли в мадридском «Реале» , например. Хорваты же вообще не любимый народ, бывшая Югославия, и они понимают, что выступили они нормально. Для нас выход из группы — это уже отличный результат, не провальный, не расстрельный уже, то для хорватов это выход в ¼ финала это ожидаемо. А теперь им мало, теперь им надо минимум полуфинал. Как говорил великий комбинатор: «Атмосферный столб давит на меня больше, чем на остальных». Вот этого рода давление, оно на хорватов больше, чем на наших футболистов.

Не думаю, что сказывается игра в российском чемпионате. Хорваты все равно будут строить игру от себя, а не пытаться противодействовать нашей команде. Может быть, вначале они попробуют сыграть аккуратно, от обороны, а то вдруг русские полезут вперед всей командой, вдруг их болельщики заведут, а вдруг им застилает глаза возможная медальная близость, может они рванутся, а это то, что нам надо, подумают хорваты, а на контратаках мы причешем любого. Но такое развитие событий может пять минут, десять, после чего они будут более активными.

— У Хорватии не очень известный тренер, Златко Далич . Стратегия ставить нетоповых тренеров приносит свои плоды? Оправдана ли ставка на Далича? — Она была оправдана в тот момент, когда Хорватия проваливала концовку отборочного турнира и могла вообще никуда не выйти. Тогда нужно было тренера менять, просто эффект новой метлы. Тогда он сработал. Оправдана ли смена тренера в последний момент просто ради новизны и работает в плюс или минус нельзя сказать, один раз сработает, другой раз нет. Здесь алгоритма «как надо» нет, потому что тогда бы все сборные меняли тренеров, чтобы эффект новизны присутствовал. Команда управляемая, команда очень организованная, команда, где каждый выполняет свою задачу, очень дисциплинированная. Это тренерское дело, хотим это признавать это или нет, а, значит, ему удалось на данном этапе добиться того, что он хотел. Для плей-офф наш чемпионат выбирает команды, которые играет организованно, не в безоглядную атаку.

Те, кто играет только вперед, уже почти повылетали все, осталась одна Бельгия.

Все остальные команды играют очень осмотрительно и на контратаках. Бразилия такая, Англия, Швеция, Франция, когда надо вскрывать оборону, у них проблемы, а когда нужно просто убежать один в один, на контратаке и забить, это сколько угодно. Сюда же и Уругвай, мы такие же и хорваты тоже. Для того, чтобы так играть, нужна организация оборонительной игры. Мы видим, как футболисты бегут вперед, но еще важнее обращать внимание, как они возвращаются назад, потеряв назад. Это же саночки возить, а не кататься. Это менее приятно, это менее заметно. Тренеру это удалось. Ноты не напишешь правило, что нужно менять того на того, и оно будет работать. Это живые люди.

— Вы считаете, что неизвестный Далич является авторитетом для таких звезд, как тот же Модрич, Ракиич, Манджукич? — А мне нет до этого дела. Сильный он авторитет или нет, встают ли все по стойке смирно, когда он входит в раздевалку или нет, или через того же Модрича он добивается своего. В одной семье супруги вообще не ссорятся, а в другой любимое слово — «мириться». И это их дело, никого другого. Важно то, что на выходе, а пока там порядок. А насчет авторитета…

Черчесова же тоже шпыняли. Наша сборная пока кажется спаянным коллективом, но чья эта заслуга?

Болельщиков, ребят, которые вдруг поняли, что для многих это последний шанс? Станислава Черчесова или кого-то из его штаба? Или Игоря Акинфеева , который может в раздевалке что-то говорить тому же Игнашевичу? Мы же этого не знаем, мы видим то, что на выходе, и это волнует нас больше всего. Мы и не должны все до молекул разделывать. Другое дело, что нам это жизненно необходимо — быть спаянным коллективом, играть без разрывов. А у хорватов кроме этого есть еще исполнительские звезды, это надо признавать. Модрича или Манджукича у нас нет. Хотя пока на чемпионате Дзюба играет лучше, чем Манджукич. Но пока это не «Ювентус». Да, футболисты у них сильнее.

— Матч пройдет при сильной жаре. Как климатические условия могут сказаться на командах, кто легче может перенести? — Условия могут сказаться на командах одинаково, хотя хорваты к жаре более привычны, чем мы. Совершенно также непонятно, как жара сказывается на людях усталых, потому что играют уже три недели. Усталость в плане сохранения концентрации, свежей головы, в плане принятия решений. Тот, кто больше устал, больше подвержен жаре. Но кто больше наелся?

По матчу с испанцами я не видел, что наша команда устала, но часто бывает, что ресурс был, а потом внезапно выработался.

По матчу с Данией сказать, что Хорватия начинает подсаживаться, можно. Но тешить себя я этим не буду. Чем страшнее соперник, тем лучше к нему подготовка. Матч будет проходить во вторую сессию, он начинается в девять вечера, а закончится, самое раннее, в одиннадцать. А то и в двенадцать. Я понимаю, что духота, море, но это не будет жара двух, трех часов дня. Это будет малость проще.

— И напоследок хотелось бы поговорить о других матчах ¼ финала. Кого вы считаете фаворитами в этих встречах? — Я буду болеть за сборную Бельгии, потому что мне хочется, чтобы атакующая команда шла дальше, но надежд у меня немного. Пока бразильцы выглядят наиболее сбалансированными, с наиболее отлаженной обороной. Это команда приехала не по три всем забивать, она хочет быть уверена, что не забьют ей. У них не будет Каземиро, это очень серьезная потеря. Я считаю, что бразильцы не будут бороться ни за мяч, ни за территорию, а на контратаках на гол или два соперника укатают.

В преддверии матча Франции с Уругваем, что-то темнят с Кавани. Если бы он был в порядке, то этого бы не было.

Значит, он может выйти либо на ограниченное время, либо будет играть не в полную силу. А в этой ситуации я буду считать фаворитом сборную Франции. Я не убежден, что они выиграют в основное время, потому что голов, думаю, будет мало. Проход французов наиболее вероятен. В паре Англия — Швеция у букмекеров фаворитом будет Англия до конца турнира, потому что у них лучше игроки. Но если англичане не забивают в первые полчаса, у них начинаются проблемы. А шведы производят впечатлением крепкой команды, которая не устает. Здесь я рискну поставить на Англию, но был бы осторожнее всего.

— Кого бы вы хотели видеть чемпионом мира? — Конечно, наших! Мне уже много лет, мне совершенно наплевать, что они там пятками не обыгрывают. Я сборную в четвертьфинале толком никогда не видал. Мне уже достаточно. Дальше все будет хорошо. Если говорить о ком-то кроме наших, то мне больше других симпатичны бельгийцы. Но в это я тоже не слишком сильно верю. Если брать главных фаворитов, то это Англия и Бразилия. Но я не предрекаю такой финал, но у букмекеров этот вариант наиболее ожидаемый. Если он случится, то я буду болеть за Бразилию.