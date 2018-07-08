Кормье и Леснар попытались устроить потасовку в октагоне

Ранним утром 8 июля (мск) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 226. В главном его событии Даниэль Кормье нокаутировал Стипе Миочича и стал чемпионом организации в двух весовых категориях. Не выходя из октагона боец вызвал на бой экс-чемпиона в тяжёлом весе Брока Леснара.

Тот не заставил себя долго ждать и, выйдя в клетку, резко оттолкнул Кормье. Последний попробовал ответить, но в происходящее вмешалась охрана.

Видео можно посмотреть на официальной странице UFC Canada в «Твиттере».