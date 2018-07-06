Кормье упал без чувств на пресс-конференции перед UFC 226

Боец UFC Даниэль Кормье накануне турнира по смешанным единоборствам UFC 226, который пройдёт 7 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и где он сразится в категории тяжеловесов со Стипе Миочичем, почувствовал себя плохо на официальной пресс-конференции.

Кормье, покидая встречу с прессой, внезапно потерял сознание и упал. В чувство Даниэля приводили присутствующие на пресс-конференции официальные лица, включая главу UFC Дэну Уайта. О причинах плохого самочувствия бойца пока ничего не известно.

Посмотреть видео можно в «Твиттере» на странице Джеди Гудмана.

Посмотреть видео можно в «Твиттере» на странице MMA Fightning.