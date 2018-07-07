vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий турнир UFC 226 на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.
Основной кард
Стипе Миочич (18-2) — Даниэль Кормье (20-1) Бой за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе
Фрэнсис Энганну (11-2) — Деррик Льюис (19-5)
Майк Перри (11-3) — Пол Фелдер (15-3)
Энтони Петтис (20-7) — Майкл Кьеза (14-3)
Гёкхан Саки (1-1) — Халил Раунтри (6-3)
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Начало трансляции основного карда (8 июля) — 05:00 (Киев/Москва) и 08:00 (Астана)
Предварительный кард
Пауло Коста (11-0) — Юрайя Холл (13-8)
Роб Фонт (15-3) — Рафаэль Ассунсао (26-5)
Лэндо Ванната (9-2-1) — Драккар Клозе (8-1-1)
Кёртис Миллендер (15-3) — Макс Гриффин (14-4)
ССЫЛКИ:
КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 КАНАЛ №3 КАНАЛ №4 Начало трансляции предварительного карда (8 июля) — 03:00 (Киев/Москва) и 06:00 (Астана)
Ранний предварительный кард
Дэн Хукер (16-7) — Жилберт Бёрнс (13-2)
Джейми Мойл (4-2) — Эмили Уитмайр (2-2)
ССЫЛКИ:
КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 КАНАЛ №3 КАНАЛ №4 Начало трансляции раннего предварительного карда (8 июля) — 02:00 (Киев/Москва) и 05:00 (Астана)
ВИДЕО и ФОТО взвешивания бойцов
Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.
Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео
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