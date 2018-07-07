Прямая трансляция UFC 206: Стипе Миочич — Даниэль Кормье

vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий турнир UFC 226 на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.

Основной кард

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Начало трансляции основного карда (8 июля) — 05:00 (Киев/Москва) и 08:00 (Астана)

Предварительный кард

Пауло Коста (11-0) — Юрайя Холл (13-8)

Лэндо Ванната (9-2-1) — Драккар Клозе (8-1-1)

ССЫЛКИ:

КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 КАНАЛ №3 КАНАЛ №4 Начало трансляции предварительного карда (8 июля) — 03:00 (Киев/Москва) и 06:00 (Астана)

Ранний предварительный кард

Дэн Хукер (16-7) — Жилберт Бёрнс (13-2)

Джейми Мойл (4-2) — Эмили Уитмайр (2-2)

ССЫЛКИ:

КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 КАНАЛ №3 КАНАЛ №4 Начало трансляции раннего предварительного карда (8 июля) — 02:00 (Киев/Москва) и 05:00 (Астана)

ВИДЕО и ФОТО взвешивания бойцов

Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.

Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео

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