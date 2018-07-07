Ещё
Прямая трансляция UFC 206: Стипе Миочич — Даниэль Кормье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прямая трансляция UFC 206: Стипе Миочич — Даниэль Кормье 

Vringe.com 51 минуту назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий турнир UFC 226 на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.
Основной кард
Стипе Миочич (18-2) — Даниэль Кормье (20-1) Бой за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе
Фрэнсис Энганну (11-2) — Деррик Льюис (19-5)
Майк Перри (11-3) — Пол Фелдер (15-3)
Энтони Петтис (20-7) — Майкл Кьеза (14-3)
Гёкхан Саки (1-1) — Халил Раунтри (6-3)
Супербой заказывали? — представление главных поединков UFC 226 от vRINGe
Начало трансляции основного карда (8 июля) — 05:00 (Киев/Москва) и 08:00 (Астана)
Предварительный кард
Пауло Коста (11-0) — Юрайя Холл (13-8)
Роб Фонт (15-3) — Рафаэль Ассунсао (26-5)
Лэндо Ванната (9-2-1) — Драккар Клозе (8-1-1)
Кёртис Миллендер (15-3) — Макс Гриффин (14-4)
ССЫЛКИ:
КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 КАНАЛ №3 КАНАЛ №4  Начало трансляции предварительного карда (8 июля) — 03:00 (Киев/Москва) и 06:00 (Астана)
Ранний предварительный кард
Дэн Хукер (16-7) — Жилберт Бёрнс (13-2)
Джейми Мойл (4-2) — Эмили Уитмайр (2-2)
ССЫЛКИ:
КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 КАНАЛ №3 КАНАЛ №4  Начало трансляции раннего предварительного карда (8 июля) — 02:00 (Киев/Москва) и 05:00 (Астана)
ВИДЕО и ФОТО взвешивания бойцов
Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.
Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео
AceStream
SopCast
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter и Facebook: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Стало известно, когда состоится бой Фёдора Емельяненко с Челом Сонненом Миочич–Кормье, Холлоуэй–Ортега: официальный трейлер к мегасобытию UFC Супербой заказывали?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За миллиарды долларов: раскрыт «заговор» в матче России с Хорватией384
Шведских футболистов эвакуировали в Самаре5
Успех Москвы: европейские политики едут на ЧМ32
Россияне нашли способ накликать беду на Хорватию11
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»706
Видео
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:15
Овечкин прокомментировал успех сборной
Хоккей Футбол
00:19
«Зенит» спародировал симуляции Неймара
Футбол Киберспорт
00:36
Россияне нашли способ накликать беду на Хорватию
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
За миллиарды долларов: раскрыт «заговор» в матче России с Хорватией
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:22
В Москве умер иностранный болельщик
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:42
Кокошник стал главным сувениром мундиаля
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:46
Граффити Черчесова в Питере хотели удалить. Почему?
Футбол Статьи
01:11
Иностранцы восхитились Россией во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение