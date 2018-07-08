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Видео боя: Стипе Миочич — Даниэль Кормье
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Видео боя: Стипе Миочич — Даниэль Кормье 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись поединка в рамках турнира UFC 226 по правилам ММА между Даниэлем Кормье и Стипе Миочичем, который состоялся 7 июля 2018 года в Лас-Вегасе (США). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe.com не несёт ответственности за то, что она содержит. По этой же причинe редакция нашего ресурса также не может гарантировать доступность видеозаписи сейчас или когда-либо в будущем. Спасибо за понимание. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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