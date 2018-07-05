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Бой Макгрегора и Мэйвезера-мл. покрыл спад продаж PPV
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Бой Макгрегора и Мэйвезера-мл. покрыл спад продаж PPV 

Ruvod.com 5 июля 2018
Фото: Ruvod.com
Организация смешанных единоборств UFC зарегистрировала свой самый прибыльный год, заработав за 2017 год значительно больше $700 млн  Цифра, озвученная Moody’s Investors Service, вероятно, превысит результат 2016 года, который, по оценкам Forbes составил $750 млн  Таких знаковых прибылей UFC добился во многом благодаря широко разрекламированному бою между ирландской звездой MMA Коннором Макгрегором и боксером Флойдом Мэйвезером-младшим.
На самом деле, если бы не продажи, связанные с боем Макгрегор — Мэйвезер, доходы UFC в 2017 году заметно снизились бы.
Спад продаж объясняется отсутствием в UFC в настоящее время звездной силы. Одно из самых громких имен, Ронда Раузи, не выступала в 2017 году, объявив о своем уходе и, в конечном счете, перейдя на WWE, а Джон Джонс появился только в одном бою. За исключением боя с Мейвезером, Макгрегор тоже не выходил в октагон.
Продажи pay-per-view резко снизились по сравнению с предыдущими годами. Продажи в прошлом году оцениваются в 4,142 млн покупок. Для сравнения, в 2015 году продажи PPV составили 7,55 млн покупок, что дало $237 млн долларов США.
UFC компенсирует сокращение дохода от PPV увеличением контрактных доходов. В 2015 году контрактный доход составил $280 млн Согласно презентации для кредиторов UFC в июле 2016 года, прогнозировалось, что в 2017 году он увеличится примерно на $50 млн, в то время, как за счет мер экономии ожидалось сокращение дополнительных расходов на сумму $55 млн  Большая часть последних финансовых успехов UFC коррелирует с недоплатой своим бойцам. На одном из последних мероприятий, 14 бойцов получили всего $10 тыс., что поразительно мало, учитывая доходы UFC. Эта сумма в сочетании с личными затратами бойцов привела к тому, что многие из спортсменов промоушена рассмотрели вопрос об объединении в надежде на лучшую компенсацию.
ИСТОЧНИК: SportsPro
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