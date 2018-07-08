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Нурмагомедов — о сборной России: это было великолепное путешествие
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Нурмагомедов — о сборной России: это было великолепное путешествие 

Чемпионат.com 48 минут назад
Российский боец UFC, владеющий чемпионским поясом промоушена в лёгком весе, Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение сборной России по футболу в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018 с командой Хорватии.
«Это было великолепное путешествие сборной России на лучшем чемпионате мира за всю историю футбола (моё мнение). Уверен, что очень много детей по всей стране смотрели и брали с вас пример. Молодцы», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».
Посмотреть фотографию можно на официальной странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».
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