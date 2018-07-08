Видео боя: Фрэнсис Энганну — Деррик Льюс

vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись поединка в рамках турнира UFC 226 по правилам ММА между Дерриком Льюисом и Фрэнсисом Энганну, который состоялся 7 июля 2018 года в Лас-Вегасе (США). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.

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