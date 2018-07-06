UFC 226: Кормье оказался тяжелее Миочича, Нганну легче Льюиса

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Дэна Уайт: эго Нганну сыграло не в его пользу

Кормье: Леснар помог мне не расплакаться, не хотелось снова становиться мемом

Кормье упал без чувств на пресс-конференции перед UFC 226