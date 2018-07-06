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UFC 226: Кормье оказался тяжелее Миочича, Нганну легче Льюиса
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UFC 226: Кормье оказался тяжелее Миочича, Нганну легче Льюиса 

Чемпионат.com 6 июля 2018
В ночь с 7 на 8 июля (мск) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 226. Главным его событием станет встреча в тяжёлом весе межу чемпионом организации Стипе Миочичем и обладателем пояса чемпиона в полутяжёлом весе Даниэлем Кормье.
В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Кормье оказался тяжелее соперника, показав 111,5 кг. Вес Миочича составил 109,9 кг. В андеркарде этого боя выступит другая пара тяжеловесов — Фрэнсис Нганну и Деррик Льюис. Последний перевесил франко-камерунца, показав на весах 119,9 кг, в то время как Нганну потянул на 114,7 кг.
Среди других событий взвешивания стоит отметить, что взвешивание провалил Майкл Кьеза, решение по его поединку с Энтони Петтисом будет принято в ближайшее время.
UFC 226. Лас-Вегас. Взвешивание
Основной кард:
Стипе Миочич (242,5 фунтов) — Даниэль Кормье (246 фунтов) Фрэнсис Нганну (253) — Деррик Льюис (264) Пол Фелдер (170) — Майк Перри (170,5) Майкл Кьеза (157,5) — Энтони Петтис Гёкхан Саки (206) — Халил Ронтре (205).
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