Даниэль Кормье: Миочич кинул меня на настил, но я смог подняться

— Это самое волшебное чувство в мире, заявил Кормье в интервью UFC. — Я не бодибилдер, я отец, которому 39 лет. Я обычный человек, который много работает. Стипе очень сильный и большой. Он кинул меня на настил, но я смог подняться. Несколько раз он ударил меня правой, но ничего серьезного. И тогда я понял, что могу идти вперед и финишировать его. Я поблагодарил его после боя, но понимаю, что в такие моменты лучше не подходить к бойцам. Это больно.

Никогда бы не подумал, что я буду драться против Брока Леснара. Я сказал ему: «Тащи свои зад в октагон». Броку еще надо через многое пройти. Неважно, насколько он большой, я надеру ему зад. Пока не знаю, что буду делать дальше. Если Леснар откажется от поединка со мной, то я снова перейду в полутяжелый вес, — заявил Кормье.

"Dreams can come true. " A storybook night for the NEW HW CHAMP. 🏆🏆 #UFC226 pic.twitter.com/ZXbr1k5mxF

— UFC (@ufc) 8 июля 2018 г.

После сегодняшней победы над Стипе Миочичем Кормье владеет титулами UFC как в полутяжелом, так и в тяжелом весе.