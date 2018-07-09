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Стипе Миочич: Я заслужил реванша с Кормье
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Стипе Миочич: Я заслужил реванша с Кормье 

Советский спорт 1 час назад
Даниэль Кормье: Миочич кинул меня на настил, но я смог подняться
Напомним, поединок, прошедший в рамках UFC 226, завершился нокаутом в первом раунде.
"Моему поражению оправданий нет. Кормье просто был лучше. Конечно, проигрывать не очень круто, но сейчас я хочу вернуться к своим родным. Это значит, что в жизни есть что-то важнее, чем поражение.
Надеюсь, наш реванш состоится. Я надеюсь, потому что заслужил это", — сказал Миочич для MMA Junkie.
Ранее сообщалось, что следующим соперником Кормье станет американец Брок Леснар.
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Отец Нурмагомедова дал прогноз на бой между Миочичем и Кормье Сергей Харитонов: Александр Емельяненко – балабол и врун. Захочет – встретимся с ним в зале Кормье стал чемпионом UFC в тяжелом весе, нокаутировав Миочича (видео)
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