Стипе Миочич: Я заслужил реванша с Кормье

Даниэль Кормье: Миочич кинул меня на настил, но я смог подняться

Напомним, поединок, прошедший в рамках UFC 226, завершился нокаутом в первом раунде.

"Моему поражению оправданий нет. Кормье просто был лучше. Конечно, проигрывать не очень круто, но сейчас я хочу вернуться к своим родным. Это значит, что в жизни есть что-то важнее, чем поражение.

Надеюсь, наш реванш состоится. Я надеюсь, потому что заслужил это", — сказал Миочич для MMA Junkie.