Стипе Миочич: Я заслужил реванша с Кормье 

Даниэль Кормье: Миочич кинул меня на настил, но я смог подняться
Напомним, поединок, прошедший в рамках UFC 226, завершился нокаутом в первом раунде.
"Моему поражению оправданий нет. Кормье просто был лучше. Конечно, проигрывать не очень круто, но сейчас я хочу вернуться к своим родным. Это значит, что в жизни есть что-то важнее, чем поражение.
Надеюсь, наш реванш состоится. Я надеюсь, потому что заслужил это", — сказал Миочич для MMA Junkie.
Ранее сообщалось, что следующим соперником Кормье станет американец Брок Леснар.