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Кормье: Леснар помог мне не расплакаться, не хотелось снова становиться мемом
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Кормье: Леснар помог мне не расплакаться, не хотелось снова становиться мемом 

Чемпионат.com 2 часа назад
Чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье признался, что стычка с Броком Леснаром после победы над Стипе Миочичем, помогла ему сдержать другие эмоции.
«Я проведу встречу с Леснаром и сделаю вид, что борюсь с ним, а затем просто обрушу на его голову тяжёлые удары. Но прежде мы должны убедиться, что он чист от допинга. Что касается нашего столкновения в октагоне, то Леснар помог мне не расплакаться, я не хотел бы стать ещё одним мемом», — рассказал Кормье на пресс-конференции после завершения турнира UFC 226.
29 июля 2017 года Даниэль Кормье расплакался после поражения от Джона Джонса, позже фото с ним было разобрано интернет-пользователями на целый ряд мемов. Позже результат боя с Джонсом был отменён, а сам поединок признали несостоявшимся.
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