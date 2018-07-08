Кормье: Леснар помог мне не расплакаться, не хотелось снова становиться мемом

Чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье признался, что стычка с Броком Леснаром после победы над Стипе Миочичем, помогла ему сдержать другие эмоции.

«Я проведу встречу с Леснаром и сделаю вид, что борюсь с ним, а затем просто обрушу на его голову тяжёлые удары. Но прежде мы должны убедиться, что он чист от допинга. Что касается нашего столкновения в октагоне, то Леснар помог мне не расплакаться, я не хотел бы стать ещё одним мемом», — рассказал Кормье на пресс-конференции после завершения турнира UFC 226.