Стипе Миочич: Сегодня был не мой вечер

«Сегодня был не мой вечер. Чувствую себя хорошо. Спасибо всем моим болельщикам за поддержку. Я люблю вас всех, увидимся снова», — написал Миочич в своем твиттере.

Tonight wasn’t my night. I’m feeling good. Thanks to all my fans for the support. Love you guys! See you back in The Land! pic.twitter.com/D2KUR4ex4d

— Stipe Miocic (@stipemiocic) 8 июля 2018 г.

Напомним, на турнире UFC 226 Стипе Миочич проиграл Даниэлю Кормье нокаутом в первом раунде.

Действующий чемпион мира в полутяжелом весе Кормье отобрал у Миочича пояс UFC в тяжелом весе.